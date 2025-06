Corriere dello Sport – diventerà il simbolo del nuovo corso

Il Corriere dello Sport annuncia un nuovo capitolo nel calcio italiano, con Kean che sceglie Firenze come simbolo di un rinascimento calcistico. La sua determinazione e il desiderio di riscatto si fanno portavoce di un futuro promettente per il Viola Park e la Nazionale. È l’inizio di un’era che potrebbe cambiare le sorti del calcio italiano, e tutto ha inizio qui, con la volontà di scrivere un nuovo corso.

2025-06-06 09:44:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: FIRENZE – Kean vuole Firenze e con questa idea se n'era andato a Coverciano per rispondere alla convocazione di Spalletti: il risentimento muscolare che l'ha costretto a rinunciare alla Nazionale azzurra proprio alla vigilia di Norvegia-Italia ovviamente non sposta di un millimetro quello che il centravanti ha lasciato in eredità al Viola Park subito dopo l'ultima partita di campionato a Udine, e cioè la volontà di restare alla Fiorentina, dove ha ricevuto stima e considerazione negate da un'altra parte per rimettersi al centro del palcoscenico.

