Correggio Bagnolo e Poviglio | tre conferme alla segreteria del Pd

Tre conferme rafforzano la presenza del PD nella Bassa Reggiana, consolidando il suo impegno sul territorio. A Correggio, Marco Moscardini ottiene il terzo mandato, promettendo continuità e ascolto, mentre a Bagnolo Thomas Benvenuti, giovane e determinato, viene rieletto con unanime consenso. Questi successi testimoniano la fiducia rinnovata nel partito e la volontà di affrontare le sfide future con passione e dedizione.

Conferme nella Bassa alla guida delle segreterie delle sezioni Pd. A Correggio, nel primo congresso di circolo nel Reggiano, Marco Moscardini (foto) è stato confermato per il terzo mandato. "Assicuro lo stessa tenacia nel portare avanti le nostre proposte, con entusiasmo, ma anche voglia di mettersi sempre in ascolto di tutti", ha dichiarato dopo la nomina. A Bagnolo è stato rieletto Thomas Benvenuti, con un voto unanime. Ha 26 anni, impegnato nel volontariato dal 2019, è consigliere comunale dal 2024 con la lista Bagnolo Futura. Promette maggiore coinvolgimento dei cittadini, spazi di ascolto, maggiori sforzi su feste, eventi, manifestazioni per famiglie.