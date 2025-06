Correggese Serie D | Riconferme e Novità con Galli e Orlandini

La Correggese si prepara alla prossima avventura in Serie D con entusiasmo e nuove energie. Dopo aver riconfermato figure chiave come Galli e Orlandini, la squadra punta a consolidare il suo organico con novità promettenti. Emanuele Galli, centrocampista classe 2002 nato a Guastalla, conferma il suo ruolo importante con 122 presenze. La società lavora per rafforzare ulteriormente il roster, mantenendo saldo l’obiettivo di competere ai massimi livelli.

Continua con le riconferme la Correggese, al lavoro per la prossima Serie D. Resta anche Emanuele Galli: è un centrocampista del 2002, tra l'altro nato a Guastalla. Aveva giocato a Correggio anche in passato, e oggi conta 122 presenze con i biancorossi. Si prospettano altre novità in casa Correggese: Daniele Orlandini (ex difensore e centrocampista) ha salutato il settore giovanile della Reggiana dopo sette stagioni da allenatore di varie formazioni, ed è in netto vantaggio per il ruolo di vice allenatore al fianco di Maurizio Domizzi, nuovo trainer biancorosso per la D (anche l'ex difensore professionista passò dal vivaio granata).