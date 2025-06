Coppia investita davanti al cinema di Tolentino da un furgone | morta la ragazza lui portato in eliambulanza a Torrette

Un drammatico episodio scuote la città di Tolentino: davanti al cinema, una coppia di giovani è stata investita da un furgone. Purtroppo, per la ragazza non c’è stato nulla da fare, mentre il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza a Torrette. La comunità si stringe attorno alle vittime e si interroga sulle cause di questa tragedia improvvisa, che ha lasciato tutti senza parole.

TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovani sono stati investiti da un furgoncino. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare, il ragazzo che era. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Coppia investita davanti al cinema di Tolentino da un furgone: morta la ragazza, lui portato in eliambulanza a Torrette

Coppia investita da un'auto a Tolentino, deceduta una donna - Incidente stradale mortale nella serata di ieri, martedì 22 ottobre, a Tolentino (Macerata): una coppia di coniugi è stata investita da un'autovettura mentre camminava a lato di via Corona ... Come scrive ansa.it

Coppia investita, patteggia il conducente - Per l’omicidio stradale della 76enne di Tolentino Nardina Cicconi, un 35enne ha concordato la pena di un anno e due mesi Coppia investita da un’auto a Tolentino: lei, di 76 anni, muore mentre ... Come scrive ilrestodelcarlino.it