Coppa Davis caso Clostebol e… sci | il rapporto ‘complicato’ tra Sinner e Djokovic

Una semifinale di Roland Garros tra Sinner e Djokovic si preannuncia come molto più di una semplice sfida tennistica. Mentre i due si preparano ad affrontarsi, un rapporto teso e complicato aggiunge ulteriore suspense a questo duello imminente. Tra rivalità sportive e dinamiche personali, il loro confronto promette di regalare emozioni intense sul campo e fuori. Scopriamo cosa si nasconde dietro questa sfida e le tensioni che la avvolgono.

Jannik Sinner e Novak Djokovic, amici mai. Il tennista azzurro sfiderà il serbo oggi, venerdì 6 giugno, nella semifinale del Roland Garros 2025 per un posto nell'ultimo atto dello Slam, dove affronterebbe il vincente del match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Ma quella tra Sinner e Djokovic non è più, soltanto, una sfida di campo. I due hanno sviluppato, negli ultimi tempi, un rapporto complicato, inasprito da alcune dichiarazioni di Nole sul caso Clostebol che ha riguardato il numero uno del mondo, e che gli è costato tre mesi di sospensione. Tra dubbi e accuse velate, Djokovic ha peggiorato il clima intorno a Sinner, fungendo volontariamente da sponda per l'amico Nick Kyrgios, il più grande oppositore di Jannik e che negli scorsi mesi ha intrapreso una vera e propria crociata contro di lui.

Jannik #Sinner vs #Djokovic. Eccoci alla resa dei conti sportivi. Il serbo pur riconoscendo le doti e la classe del n.1 italiano, s'è sempre schierato con il WADA per il caso 'CLOSTEBOL' augurandosi una squalifica esemplare. 'Solo 3 mesi'. Giusto il tempo per zitt Partecipa alla discussione

Tu sei il tipico fan media di Sinner che scrive cazzate dalla mattina alla sera su Djokovic e ti meriti il tipo di risposta che ti ho dato Tu chi sei x definirlo una pessima persona? Non ha fatto nessuna dichiarazione contro Sinner ma al massimo contro il sistema co Partecipa alla discussione

