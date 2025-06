Coppa Barsanti 2025 | Trionfo dell' Istituto Barsanti al centro sportivo Paolo Deste

L’entusiasmo ha travolto il centro sportivo Paolo Deste di Avenza durante la Coppa Barsanti 2025, un evento che ha celebrato il talento e lo spirito di squadra dell'Istituto Barsanti. Con un doppio triangolare coinvolgente e una cornice di circa 200 spettatori, la manifestazione ha messo in luce le eccellenze sportive e l’organizzazione impeccabile del dipartimento di scienze motorie. Un trionfo che rimarrà nei ricordi di tutta la comunità scolastica...

Con la disputa della “ Coppa Barsanti 2025 “, svoltasi al centro sportivo Paolo Deste di Avenza, l’omonimo istituto cittadino ha esaurito nel migliore dei modi il “modulo“ del calcio. La manifestazione sportiva è consistita in un doppio triangolare che ha portato al campo sportivo circa 200 persone tra giocatori e spettatori grazie alla perfetta organizzazione del dipartimento di scienze motorie nelle figure del responsabile, il professore Fatticcioni, ed i colleghi Marchini, Verrengia e Cecchieri. Oltre all’ Istituto Barsanti hanno partecipato alla competizione gli Istituti Salvetti ed Einaudi-Fiorillo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Barsanti 2025: Trionfo dell'Istituto Barsanti al centro sportivo Paolo Deste

