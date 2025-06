COP30 Favero Globe Italia | Italia ruolo decisivo a Belém

Il futuro del nostro pianeta si gioca anche grazie a incontri come la COP30 di Belém, dove Italia e Brasile si uniscono per affrontare le sfide climatiche globali. Matteo Favero, presidente di Globe Italia, sottolinea l'importanza di collaborare con i paesi dell'America Latina, unendo forze e condividendo soluzioni innovative. In questo scenario, il ruolo dell'Italia si rivela decisivo, puntando a un impegno comune che possa fare davvero la differenza.

Roma, 7 giu. (askanews) - "Brasile e Italia possono camminare insieme per affrontare le sfide di un presente complicato, soprattutto facendo squadra con i paesi con cui abbiamo legami da decenni, come quasi tutti quelli dell'America Latina", spiega Matteo Favero, Presidente di Globe Italia - Associazione Nazionale per il clima, nel corso del partecipato evento "Per un futuro migliore, impariamo dall'Amazzonia - La UN COP 30 di Belém per un'agenda climatica giusta", organizzato da Globe Italia con il patrocinio di IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana e dell'Ambasciata del Brasile a Roma e che si è tenuto proprio presso l'Ambasciata a Piazza Navona per costruire un dibattito fra Italia e Brasile in vista dell'appuntamento di novembre in Amazzonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net