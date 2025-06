COP30 Corvaro | obiettivo implementare decisioni già prese

Francesco Corvaro, inviato speciale per il clima del Governo italiano, ha sottolineato l'importanza di consolidare e implementare le decisioni già prese in ambito climatico durante il suo intervento all'evento "Per un futuro migliore, impariamo dall'Amazzonia" a Roma. La COP30 di Belém rappresenta un'occasione cruciale per rafforzare gli impegni internazionali e garantire azioni concrete. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti collaborino per trasformare in realtà le promesse fatte, puntando a un futuro sostenibile e giusto per tutti.

Roma, 7 giu. (askanews) - Francesco Corvaro, inviato speciale per il clima del Governo italiano, è intervenuto all'evento "Per un futuro migliore, impariamo dall'Amazzonia - La UN COP 30 di Belém per un'agenda climatica giusta", organizzato da Globe Italia con il patrocinio di IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana e dell'Ambasciata del Brasile a Roma. "Dall'ambasciata del Brasile ribadiamo il ruolo che proprio il Brasile riveste quest'anno sul tema del clima - ha evidenziato Corvaro -. Infatti ospiterà la COP30 a Belem e l'Italia in più occasioni ha ribadito la volontà di dare pieno supporto al governo brasiliano nel far sì che da questa COP arrivino ottimi risultati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - COP30, Corvaro: obiettivo implementare decisioni già prese

In questa notizia si parla di: Corvaro Cop30 Obiettivo Implementare

COP30, Corvaro: obiettivo implementare decisioni già prese - Roma, 7 giu. (askanews) - Francesco Corvaro, inviato speciale per il clima del Governo italiano, è intervenuto all'evento "Per un futuro migliore, impariamo dall'Amazzonia - La UN COP 30 di Belém per ... Come scrive libero.it

COP30, Favero (Globe Italia): Italia ruolo decisivo a Belém - Roma, 7 giu. (askanews) – “Brasile e Italia possono camminare insieme per affrontare le sfide di un presente complicato, soprattutto facendo squadra con i paesi con cui abbiamo legami da decenni, come ... Scrive askanews.it

Corvaro piange la morte di Enrico Cammisa. Lascia la moglie Katia. Calisse: «Bravo ragazzo, grandissimo dolore» - RIETI - Corvaro piange la morte di Enrico Cammisa, il 47enne morto giovedì sera dopo essere precipitato con la propria Fiat Stilo da un viadotto sulla Salto Cicolana nel comune di Petrella Salto ... Si legge su msn.com