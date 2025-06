Controlli straordinari in via Dante | sequestrati 240 kg di carne chiusura prevista per due barberie

In un'azione decisa per garantire sicurezza e legalità, i controlli straordinari in via Dante hanno portato al sequestro di 240 kg di carne non conformi e alla chiusura di due barberie. Un intervento volto a tutelare i cittadini e a rafforzare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. La Prefettura sottolinea come obiettivo primario la prevenzione di rischi e il mantenimento di una città più sicura per tutti.

Sequestrati 240 chilogrammi di carne, chiusura prevista per due barberie: è parte dell’esito dei controlli straordinari del territorio in corso venerdì 6 giugno, in particolare negli esercizi commerciali della zona cittadina di viale Dante. Obiettivo, scrive la Prefettura, la prevenzione e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Controlli straordinari in via Dante: sequestrati 240 kg di carne, chiusura prevista per due barberie

