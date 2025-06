Controlli nei market al Macrolotto Zero sequestrati prodotti alimentari e cosmetici

A giugno, Prato si distingue per l'impegno nella tutela dei consumatori. Durante maggio, la Polizia municipale ha intensificato i controlli nei supermercati del Macrolotto Zero, verificando legalità e sicurezza di alimentari e cosmetici. Sei market coinvolti, con tre risultate in regola e altre soggette a sequestri e sanzioni. Questo monitoraggio dimostra quanto l’attenzione alle norme sia fondamentale per garantire prodotti sicuri e affidabili. La sicurezza dei cittadini rimane una priorità assoluta.

Prato, 7 giugno 2025 - In tutto il mese di maggio la Polizia municipale ha effettuato controlli sui prodotti messi in vendita nei supermercati dell’area del Macrolotto Zero. Sono stati interessati sei market per gli aspetti amministrativi, il rispetto della legge regionale sul commercio e le norme che disciplinano i prodotti messi in vendita a tutela dei consumatori. Tre attività sono risultate in regola mentre le altre hanno presentato varie irregolarità, in particolare sono stati trovati prodotti alimentari confezionati senza l'etichettatura in lingua italiana, necessaria per conoscere provenienza, produttore, ingredienti e allergeni come previsto dai regolamenti europei recepiti dalla legislazione nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli nei market al Macrolotto Zero, sequestrati prodotti alimentari e cosmetici

