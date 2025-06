Controlli interforze in stazione e centro città

Le forze dell’ordine di Varese hanno intensificato i controlli nel centro e nelle stazioni, coinvolgendo anche il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, la Polizia locale e i Carabinieri di Sesto Calende. Un’operazione straordinaria ha permesso di identificare 74 persone, rafforzando la sicurezza e il contrasto al disagio sociale. Questi interventi dimostrano l’impegno congiunto per garantire un ambiente più sicuro e vivibile a tutti i cittadini.

La Questura di Varese, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Milano, del Comando di Polizia locale e della Stazione dei Carabinieri di Sesto Calende ha intensificato i controlli in aree del centro caratterizzate da episodi di disagio sociale e da una maggiore presenza di soggetti dediti ad attività illecite. L’altro giorno è stata condotta un’ operazione straordinaria che ha portato all’identificazione di 74 persone, tra le quali 21 con precedenti, e al controllo di 24 veicoli. Sono stati inoltre adottati quattro decreti di allontanamento dalla stazione. Nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno effettuato anche presìdi appiedati nelle aree più sensibili, dalla stazione al centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli interforze in stazione e centro città

