Contratto dei metalmeccanici una mozione in Regione chiede il sostegno ai lavoratori

Una mozione in Regione che chiede un forte sostegno ai metalmeccanici in lotta. Venerdì 20 giugno, le lavoratrici e i lavoratori di tutto il paese scenderanno in sciopero per rivendicare la riapertura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un passo essenziale per tutelare diritti e condizioni. A sostegno di questa importante mobilitazione, è stata presentata in regione una mozione che richiede attenzione e solidarietà.

Venerdì 20 giugno le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici sciopereranno in tutta Italia per rivendicare la riapertura della trattativa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. A sostegno della mobilitazione di migliaia di lavoratrici e lavoratori, è stata presentata in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Contratto dei metalmeccanici, una mozione in Regione chiede il sostegno ai lavoratori

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lavoratori Contratto Metalmeccanici Sostegno

Trasporto scolastico, i lavoratori passano al contratto autoferrotranvieri. Usb: "Traguardo raggiunto" - Lo scorso marzo, i lavoratori del trasporto scolastico avevano proclamato lo stato di agitazione, denunciando paghe da fame e irregolarità.

In Consiglio Comunale una mozione a sostegno della vertenza dei metalmeccanici https://ift.tt/TousKbv https://ift.tt/ZPE649x Partecipa alla discussione

Contratto metalmeccanici, aumenta il sostegno dei comuni per lo sblocco delle trattative di rinnovo - Dopo l'ordine del giorno del comune di Torino in appoggio alla vertenza dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto, in queste ... Riporta ildiariodellavoro.it

Metalmeccanici: “Entro il 6 giugno gli Aumenti del biennio 2025-2026 ai Dipendenti dell’Automotive”. L’Annuncio di Uliano [FIM CISL] - Il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) per i lavoratori di Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari è atteso entro il 6 giugno 2025. A confermarlo è Ferdinando Uliano, ... msn.com scrive

Contratto Metalmeccanici: un disegno di legge per sbloccare gli aumenti - Arriva da Forza Italia la proposta di un disegno di legge a sostegno dei lavoratori e delle imprese del settore metalmeccanico ... di aziende aderenti al contratto nazionale Federmeccanica ... Riporta pmi.it

Metalmeccanici, sciopero per il contratto 22-07-2016