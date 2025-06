Contrasto alle zanzare in partenza la distribuzione del prodotto larvicida

Se desideri proteggere la tua casa dalle fastidiose zanzare, non perdere questa opportunità! L'Amministrazione comunale di Copparo ha predisposto ancora una volta la distribuzione gratuita di un innovativo prodotto larvicida biologico, facile da usare e rispettoso dell'ambiente.

Anche quest'anno, l'Amministrazione comunale di Copparo ha predisposto la distribuzione gratuita del prodotto biologico per eseguire trattamenti larvicidi nelle abitazioni private, allo scopo di contrastare la proliferazione di zanzare.

