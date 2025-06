Continuate a coltivare sogni | il messaggio del sindaco per la fine dell' anno scolastico

Continuate a coltivare sogni, perché sono la scintilla che illumina il vostro cammino verso il futuro. Con questa speranza nel cuore, il sindaco Falcomatà invita studenti, insegnanti e famiglie a guardare avanti con entusiasmo e determinazione, certi che ogni sforzo compiuto oggi sarà la base di domani. Ricordate: il vostro impegno è il vero motore del progresso della nostra città.

Si conclude anche quest'anno scolastico e, per l'occasione, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha rivolto un pensiero agli studenti, alle studentesse, ai loro insegnanti, alle famiglie e agli operatori del mondo della scuola. "Esprimo il mio più sincero apprezzamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Continuate a coltivare sogni": il messaggio del sindaco per la fine dell'anno scolastico

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Anno Sindaco Scolastico Continuate

Un anno fa l’alluvione, il sindaco di Bellinzago: “Dalle case usciva un fiume d’acqua impressionante. Ho temuto per la città: potrebbe accadere ancora” - Un anno fa, l’alluvione colpì Bellinzago Lombardo, trasformando le strade in fiumi impetuosi. Il sindaco, visibilmente preoccupato, osservava la devastazione, temendo per la sicurezza della città.

Dichiarazione del sindaco Roberta Cuneo sulla conclusione dell’anno scolastico - “Con la giornata di oggi si conclude ufficialmente un altro anno scolastico, segnando un momento importante per studenti, famiglie, docenti e tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Fara in Sa ... Secondo rietinvetrina.it

Reggio Calabria, il messaggio di Falcomatà per la fine dell’anno scolastico: “gli studenti sono il motore del nostro futuro” - In occasione della fine dell’anno scolastico, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha rivolto un pensiero agli studenti, alle studentesse, ai loro insegnanti, alle famiglie e ... Riporta strettoweb.com

Sindaco e assessore nelle scuole. Saluto agli alunni prima dell’estate: "Incontri per pianificare i lavori" - Il sindaco Mini e l’assessore alla scuola Nicola Sgueo, hanno visitato le scuole del territorio comunale, dove hanno incontrato gli alunni, dai bambini del nido fino alle scuole medie salutando scolar ... Da msn.com

PULLMAN SCOLASTICO A PAGAMENTO E SCUOLE CHIUSE, SCATTA LA PROTESTA | 05/06/2025