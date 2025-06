conte schlein scintille prima della piazza così i propal provano a cacciare carrai

In un clima di tensione crescente, le scintille tra Conte e Schleinz accendono la scena politica italiana, mentre i propal tentano di cacciare Carrai con manovre sottili e strategiche. Una vera cattiveria, capace di spezzare anche le più dolci speranze. La segretaria del Pd, decisa a restare «testardamente unitaria», sembra ignorare i segnali evidenti dell'infedeltà del leader 5 Stelle. E proprio in questo contesto, Giuseppe Conte si prepara a un weekend cruciale, tra attese e decisioni...

Una vera cattiveria, di quelle in grado di sfasciare una luna di miele tanto agognata. È che lei, la segretaria del Pd, si era messa in testa dall'inizio di essere «testardamente unitaria». Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Elly in pratica ha scelto di non vedere, e dire che l'infedeltà del leader 5 Stelle è sempre stata sotto gli occhi di tutti. Così Giuseppe Conte, proprio alla vigilia del maledetto fine settimana (oggi la sfilata per Gaza, da domani i referendum), ha tenuto a mettere in chiaro la situazione. A modo suo: a bruciapelo, ai microfoni di Un giorno da pecora, senza alcun ritegno per la collega del Nazareno. 🔗 Leggi su Iltempo.it