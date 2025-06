Consumi d’elettricità nel capannone disabitato | l’Enel avverte i carabinieri spunta una maxi serra di marijuana

Un capannone disabitato nel Bresciano si trasforma in una maxi serra illegale di marijuana, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e sollevando interrogativi sulle conseguenze di riqualificare aree industriali dismesse. Tra rischi ambientali e penali, questa scoperta mette in luce come il recupero di spazi abbandonati possa diventare un’arma a doppio taglio. Ma quali sono le strategie legali ed ecologiche per valorizzare queste zone? La risposta potrebbe cambiare il volto del territorio.

Caino (Brescia), 7 giugno 2025 – Come recuperare delle ex aree industriali dismesse per adibirle a nuove attività? Nel Bresciano qualcuno ha pensato che un fabbricato abbandonato potesse essere impiegato per la coltivazione di piantine di marijuana. Peccato si tratti di un’attività decisamente illegale. Il capannone in disuso trasformato in una maxi serra è stato scoperto dai carabinieri a Caino, nel Bresciano, lo scorso lunedì 26 maggio. Iseo, scoperta piantagione di marijuana nel giardino: 45enne in manette L’Enel s’insopettisce . Tutto è partito dalle segnalazioni di furti di energia elettrica in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consumi d’elettricità nel capannone disabitato: l’Enel avverte i carabinieri, spunta una maxi serra di marijuana

