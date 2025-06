Consiglio comunale di Osimo annunciata la prima riunione della sindacatura Glorio

Il primo consiglio comunale della nuova sindacatura Glorio rappresenta un momento di rinascita per Osimo, segnando la ripresa delle attività amministrative dopo mesi di commissariamento. Con entusiasmo e speranza, la prima cittadina ha annunciato l’evento su Facebook, invitando i cittadini a partecipare a questo importante passo verso un futuro più partecipato e trasparente. Un appuntamento da non perdere per tutti gli osimani che desiderano essere protagonisti del loro territorio.

OSIMO – Giovedì 12 giugno alle 18 si terrà il primo consiglio comunale della sindacatura Glorio. A darne l'annuncio è stata la stessa prima cittadina su Facebook: «Dopo 7 mesi di commissariamento – ha così iniziato il proprio discorso - Osimo rivedrà animarsi la sua Sala gialla con l'insediamento.

