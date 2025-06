Consigliere rompe con la maggioranza e si dichiara indipendente

Gianfranco Vinciguerra, il consigliere comunale di Capua, sceglie di rompere con la maggioranza e si dichiara indipendente, segnando un punto di svolta nella politica locale. La sua decisione, ancora da ufficializzare in consiglio, apre nuovi scenari e invita a riflettere sul ruolo dei singoli in un contesto sempre più dinamico e in evoluzione. La sua scelta dimostra come l’autonomia possa diventare una forza, portando freschezza e nuove prospettive nel panorama amministrativo.

Il consigliere comunale di Capua Gianfranco Vinciguerra annuncia la sua uscita dal movimento politico "Oltre" e sceglie di proseguire il proprio mandato come consigliere indipendente. La comunicazione formale verrĂ resa pubblica nel corso di una delle prossime sedute del consiglio comunale.

