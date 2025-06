Congresso cittadino di Forza Italia Coronas | Una tappa di rilancio e riflessione

Il Congresso cittadino di Forza Italia a Fiumicino rappresenta un'occasione fondamentale per riflettere e rilanciare il nostro impegno civico e politico. Con entusiasmo e determinazione, il partito si prepara a consolidare i propri valori e a rafforzare la presenza sul territorio, puntando a una crescita sostenuta e condivisa. Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, assicura: «Continuerò a garantire il massimo impegno per far crescere ancora Forza Italia...».

Fiumicino, 7 giugno 2025 – “Entro l’estate si terrà il congresso cittadino di Forza Italia a Fiumicin o. Sarà un momento importante per il nostro partito, che continua a crescere ed evolversi con determinazione sul territorio, rafforzando la propria presenza istituzionale e sociale». A dichiararlo è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. “Continuerò a garantire il massimo impegno per far crescere ancora Forza Italia nel nostro Comune. Il congresso rappresenterà una tappa di rilancio e riflessione, in un momento storico in cui c’è bisogno di riportare la politica a contatto con la vita reale delle persone”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

