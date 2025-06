Conflitti in classe diventano zuffa tra adulti | genitori alle mani all’uscita di scuola necessario l’intervento delle forze dell’ordine

La tensione crescente tra genitori all’uscita delle scuole sta superando i confini del cortile, trasformandosi in episodi di violenza che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine. Questi scontri tra adulti evidenziano una crisi più profonda nel rapporto tra famiglie e istituzioni scolastiche, minando la serenità e la sicurezza dei nostri bambini. È urgente trovare soluzioni efficaci per ricostruire il rispetto e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

La conflittualità scolastica si trasferisce dal cortile di casa al cancello dell'istituto, coinvolgendo direttamente i genitori in episodi di violenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

