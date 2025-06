Condannata in primo grado per spaccio di monete false | la Corte d’Appello ribalta la sentenza

Una vicenda giudiziaria che ha tenuto col fiato sospeso l’opinione pubblica si è conclusa con un colpo di scena: la Corte d’Appello di Napoli ha assolto Vincenzina Taddeo, ribaltando la condanna di primo grado per spaccio di monete false. La decisione, frutto di un’attenta valutazione delle prove e delle argomentazioni difensive, dimostra come la giustizia possa riservare sorprese. Una vicenda che invita a riflettere sulla complessità del sistema giudiziario e sull’importanza di una difesa forte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con una decisione che ribalta completamente il giudizio di primo grado, la Corte d’Appello di Napoli ha assolto Vincenzina Taddeo, 56 anni, originaria di San Giorgio del Sannio, che era stata precedentemente condannata a un anno di reclusione per il reato di spaccio di monete false. L’assoluzione è arrivata a seguito dell’accoglimento delle tesi difensive sostenute con determinazione dall’avvocato Vittorio Fucci. L’imputata, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, era stata riconosciuta colpevole in primo grado, ma la sentenza è stata completamente riformata in appello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Condannata in primo grado per spaccio di monete false: la Corte d’Appello ribalta la sentenza

