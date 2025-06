Concorso scuola arrivano i compensi per professori ed esperti che validano i quesiti Pagamenti per commissione nazionale e comitato tecnico-scientifico

Finalmente arriva un riconoscimento ufficiale per i professionisti che lavorano dietro le quinte dei concorsi scolastici. Con la Legge n. 79 del 6 giugno 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, vengono introdotti compensi per professori ed esperti coinvolti nella validazione dei quesiti, assicurando trasparenza e valorizzazione del lavoro intellettuale. Un passo importante verso una riforma che mette in luce il ruolo fondamentale di chi garantisce la qualità e l’equità delle selezioni pubbliche.

Il lavoro intellettuale dietro le quinte dei concorsi scolastici esce dall'ombra del volontariato forzato. Con la Legge n. 79 del 6 giugno 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 129, il legislatore ha finalmente riconosciuto il valore professionale di chi progetta e valida le prove concorsuali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Concorso Scuola Arrivano Compensi

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

Scuola, al prossimo concorso per dirigenti scolastici arrivano le quote blu per gli uomini - Nei bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni ... il portale specialistico per il mondo della scuola, le insegnanti donne sono l’83% del totale e nel 2001 erano il 78%. Riporta tg24.sky.it

Concorso dirigenti scolastici: arrivano le quote blu. In caso di parità priorità all’uomo - (iron.), percentuale di docenti di sesso maschile che si dedicano all’insegnamento nella scuola». Dal prossimo anno però si passa dalla carta alla realtà: il concorso per dirigenti scolastici ... Scrive corriere.it

Scuola, troppe responsabilità e compensi irrisori: la difficile partenza delle commissioni per i concorsi Pnrr - In Piemonte, manca all’appello la commissione per gli aspiranti docenti di Italiano, Storia e Geografia alla scuola media e in ... e prevede un ulteriore concorso da bandire tra settembre ... Secondo repubblica.it

Tutor e Orientatore? Facciamo chiarezza. #orizzontescuola #tutor #orientamento