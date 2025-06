Concilio di Nicea Papa Leone | E' la bussola verso la piena unità dei cristiani

Papa Leone XIV ha ricordato che il Concilio di Nicea non rappresenta soltanto un momento storico, ma una vera e propria bussola per il cammino ecumenico. In occasione del 1700° anniversario, ha sottolineato come questo evento possa continuare a guidarci verso la piena unità visibile dei cristiani, illuminando il nostro percorso verso una Chiesa unita nel Terzo Millennio. Una sfida da affrontare con fede e dialogo sincero.

Il Concilio di Nicea «non è solo un evento del passato, ma una bussola che deve continuare a guidarci verso la piena unità visibile di tutti i cristiani». Lo ha sottolineato Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti al Simposio Ecumenico dedicato al 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, sul tema «Nicea e la chiesa del Terzo Mmillennio: Verso l'Unità Cattolico-Ortodossa».

