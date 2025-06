Concessioni i giudici europei rigettano il ricorso dei chioschisti

Le concessioni dei chioschi sulla spiaggia di Rimini, protagoniste di una lunga battaglia legale tra balneari e Comune, hanno ricevuto una risposta definitiva dalla Corte di Giustizia Europea. Con un pronunciamento chiaro e fermo, i giudici hanno respinto il ricorso dei chioschisti, confermando che le concessioni rientrano integralmente nella direttiva Bolkestein e che non ci sono eccezioni alla sua applicabilità . Ciò significa che le concessioni...

Nell’ormai eterna lotta tra Balneari Rimini, un gruppo di titolari di chioschi sulla spiaggia, e il Comune, è intervenuta la Corte di giustizia europea, di fatto sostenendo la linea adottata da Palazzo Garampi. Stando al merito, le concessioni dei chioschi sulla spiaggia rientrano a pieno titolo tra quelle sottoposte alla direttiva Bolkestein. Inoltre non esistono scorciatoie sull’applicabilità della direttiva. Ciò significa che le concessioni balneari, anche se affidate in data antecedente al 2009, periodo in cui è stata prodotta la direttiva, devono comunque essere rinnovate tramite opportuna procedura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concessioni, i giudici europei rigettano il ricorso dei chioschisti

