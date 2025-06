Concerto di Marco Mengoni per l' Unitus | l' appello dopo l' incendio ad Agraria

Dopo l’incendio che ha colpito la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, Viterbo guarda con speranza a Marco Mengoni, artista simbolo del territorio e voce potente del panorama italiano e internazionale. Il suo concerto per l’Unitus non è solo un evento musicale, ma un gesto di solidarietà che può illuminare il cammino verso la ricostruzione, risvegliando lo spirito di comunità e rinascita.

Viterbo guarda a Marco Mengoni dopo l'incendio alla facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia. Artista nazionale e internazionale, è anche un simbolo del territorio della Tuscia. E con la sua voce potrebbe accendere una luce concreta sulla strada della ricostruzione del blocco del.

