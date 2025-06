Conceicao Juve | resta o no in bianconero anche l’anno prossimo? Cosa c’è dietro le ultime voci e a che punto siamo nella trattativa col Porto

Conceicao Juve: il futuro del talento portoghese alla Juventus rimane ancora avvolto da dubbi e attese. Le ultime voci parlano di un possibile accordo, ma quali sono le vere intenzioni della società e cosa si nasconde dietro le trattative con il Porto? Dopo il Mondiale per Club, si riapre il dialogo per capire se Francisco Conceicao potrà indossare ancora bianconero. La situazione è in continua evoluzione, ecco dove ci troviamo adesso.

Come riportato da Gazzetta.it, riaprire un dialogo post Mondiale per Club col Porto per capire a che condizioni (sostenibili) Francisco Conceicao può rimanere alla Juve anche nella prossima stagione ha un'importanza notevole nelle idee della dirigenza. Con i portoghesi c'era una sorta di gentleman agreement sulle base di 30 milioni di euro per il suo cartellino, con una corsia preferenziale nei confronti di Madama per evitare la concorrenza o qualsiasi potenziale asta al rialzo.

