Nel dicembre 2015 ho firmato un contratto a tempo indeterminato, ma la mia esperienza lavorativa precedente era fatta di contratti brevi e incertezze, tra pause forzate e continui ricominci. Il Jobs Act del Pd, entrato in vigore da circa nove mesi, aveva già rivoluzionato il nostro modo di lavorare, portando con sé aspettative e sfide. Ora, voglio condividere questa storia per riflettere sull'impatto di quelle riforme e sul valore della stabilità.

Sono stato assunto a tempo indeterminato nel dicembre 2015. Dopo due anni di contratti di uno, tre o sei mesi, con tanto di periodo di “stop & go” nelle ferie natalizie ed estive: il contratto cioè veniva stipulato fino al 21 dicembre per poi riprendere dal 7 gennaio; idem per la pausa estiva. A dicembre 2015 il Jobs Act targato Pd era in vigore ormai da 9 mesi, da quel 7 marzo 2015 che per lavoratori e lavoratrici segna un prima e un dopo. Avrei dovuto scriverlo tra virgolette: “tempo indeterminato”. Perché il Jobs Act ha in realtà fatto sparire i contratti a tempo indeterminato e suddiviso quelli esistenti in due categorie: contratti a termine con scadenza già indicata e contratti a termine col campo “data di scadenza” lasciato in bianco e compilabile a discrezione dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Con un contratto frutto del Jobs Act io sono stato licenziato. Voto sì per cancellare quella storia

Primo quesito: Jobs Act e licenziamenti (scheda verde) per il referendum dell'8 e 9 giugno. "Si'" per abrogare la disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act nel 2015 - Il 8 e 9 giugno si aprono le urne per un referendum cruciale: si voterà per abrogare il Jobs Act e la disciplina sui licenziamenti.

