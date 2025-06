Con l’ultimo giorno di scuola

Con l’ultimo giorno di scuola, un mix di emozioni avvolge genitori, nonni e insegnanti. Ricordo i tempi passati, tra grembiulini squarciati e maestre severissime, ora sostituite da figure più vicine ai giovani studenti. È il ciclo della crescita, un momento di nostalgia e di gioia che ci ricorda quanto siano preziosi questi anni di formazione. E mentre le risate dei bambini riempiono l’aria, ci chiediamo: quale sarà il loro prossimo capitolo?

Maietti Ultimi giorni di scuola. Giovani madri e nonne arrembate in attesa che escano i bambini. Ripenso alla mia vecchia Elementare. Nessuno fuori ad aspettare. Il magone per il grembiulino squarciato contro un chiodo. Adesso il grembiulino non è più di moda. E non c'è più la maestrona con la bacchetta minacciosa dalla cattedra alta sopra i banchi chiazzati di inchiostro. Adesso la maestra dice: "Il mio nome è Giovanna, o Carla o Annamaria". Niente cognome: un chiaro invito a farsi dare dai pargoletti il familiarissimo 'tu'. Com' è bello e moderno tutto ciò. Ma quando la maestra stilerà un giudizio negativo, il bambino si sentirà tradito da chi fino a ieri gli aveva parlato con il 'tu' e adesso è salita su una cattedra più alta e più distante di quella della maestrona dalla bacchetta in resta.

