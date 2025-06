Con l' auto parcheggiata in spiaggia per scendere la moto d' acqua beccato dai vigili | scatta la multa

Con l'auto parcheggiata in spiaggia per scendere la moto d'acqua, è scattata una multa salata e il ritiro della patente, una "leggerezza" che può costare centinaia di euro e mettere a rischio la sicurezza di tutti. La negligenza di alcuni rischia di rovinare momenti di relax e mettere in pericolo altri bagnanti. Come è successo stamani a Sant'Alessio Siculo, dove la mancanza di rispetto delle regole ha portato a conseguenze che tutti devono conoscere e rispettare.

È vietato parcheggiare l'auto in spiaggia. Una "leggerezza" che può costare anche centinaia di euro oltre il ritiro della patente. Ma molti stentano evidentemente a capirlo ignorando anche come il gesto metta in serio pericolo altri bagnanti. Come è successo stamani a Sant'Alessio Siculo dove la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Con l'auto parcheggiata in spiaggia per "scendere la moto d'acqua", beccato dai vigili: scatta la multa

