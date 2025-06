con la fibra ottica di open fiber l italia viaggia alla velocità della luce su internet a calco nel lecchese tremila utenti hanno finalmente accesso a una rete d avanguardia

A Calco, nel cuore del Lecchese, la connessione accelera fino alla velocità della luce grazie alla fibra ottica di Open Fiber. Con oltre tremila utenti già connessi, ora anche i piccoli paesi e le zone di montagna possono godere di un internet di ultima generazione, come nelle grandi città. Un passo fondamentale verso un’Italia più digitale, accessibile e connessa ovunque. La rivoluzione digitale ha finalmente varcato i confini di Calco, aprendo nuove opportunità per tutti.

Calco (Lecco), 7 giugno 2025 – Navigare a una velocità mai raggiunta prima, cioè con la fibra ottica che arriva direttamente nelle case, nelle aziende e negli uffici pubblici. Un servizio, così come accade nelle grandi città, a cui possono accedere anche gli abitanti dei piccoli paesi, specie nelle zone di montagna, dove l’accesso alla fibra ottica non è ancora oggi scontato. Scuole comprese. È quanto è successo a Calco, in provincia di Lecco, dove grazie a Open Fiber sono state collegate oltre 3.050 unità immobiliari a Internet ultraveloce tramite l’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, letteralmente fibra fino a casa), che si estende per oltre 16 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it