Comunità energetica ci siamo | incentivi per chi aderisce

Arezzo si prepara a fare un passo decisivo verso un futuro più sostenibile con la comunità energetica: incentivi raddoppiati del 40% per i comuni fino a 50.000 abitanti. Questa opportunità, fortemente sostenuta da figure chiave come Simone Gallai, apre nuove prospettive di autonomia e risparmio energetico. È il momento di unirsi e contribuire attivamente alla rivoluzione verde, perché insieme possiamo fare la differenza.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Comunita’ energetica, ci siamo: incentivi per chi aderisce “L’allargamento dell’incentivo del 40% per la realizzazione di impianti ai comuni sino a 50.000 abitanti rappresenta un elemento fondamentale affinché questa operazione possa realizzarsi”. Così Simone Gallai, consigliere comunale di maggioranza a Palazzo delle Laudi e presidente della commissione urbanistica, in merito al progetto di Comunità dell’Energia Rinnovabile in procinto di prendere il via a Sansepolcro. Un progetto sul quale sia Gallai che l’intera amministrazione comunale stanno lavorando da tempo e che di recente ha preso nuovo impulso. 🔗 Leggi su Lanazione.it