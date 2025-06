Comunicazioni via social e spaccio itinerante tra città e Valtidone | eseguite otto misure cautelari

Un'operazione che mette in luce un inquietante giro di spaccio e comunicazioni illecite tra città e Valtidone. I carabinieri di Rivergaro hanno smantellato un network criminale coinvolgendo veicoli a noleggio e social media per coordinare le operazioni. Dopo intense indagini, otto misure cautelari sono state disposte dal Gip di Piacenza, segnando un passo decisivo nella lotta contro il traffico di droga nel territorio.

Comunicazioni via social, veicoli a noleggio e "spaccio itinerante" sul territorio piacentino, in particolare tra città e Valtidone. Un'attività al centro delle indagini dei carabinieri di Rivergaro, sfociata in otto misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Piacenza nei confronti di.

