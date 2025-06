comprare casa a livorno colline coteto il quartiere più richiesto

Se sogni di acquistare una casa nel cuore delle colline Coteto, il quartiere più richiesto di Livorno, ora hai tutte le informazioni che ti servono. Uno studio di Idealista per il primo trimestre 2025 svela i trend del mercato immobiliare italiano, evidenziando le zone più ambite e i prezzi più elevati. Scopri come orientarti tra domanda, offerta e opportunità, e inizia il percorso verso il tuo nuovo investimento immobiliare con sicurezza e consapevolezza.

Uno studio di Idealista ha analizzato il mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre del 2025. Dai dati estrapolati è stato possibile capire quali siano i quartieri più costosi per comprare casa in Italia e quelli più richiesti da chi desidera acquistare un immobile nel territorio nazionale. Andando più nello specifico, grazie all’indice di domanda relativa, si può conoscere la situazione di ogni città e capire l’andamento del settore. Il parametro rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considernado le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Per quanto riguarda la città di Livorno il quartiere più ambito è Colline-Coteto con un indice di domanda relativa di 3,1, un dato ben più altro rispetto alle altre zone del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it