Comportamenti illeciti durante l’affidamento | scatta la misura cautelare

Quando comportamenti illeciti emergono durante un affidamento, le autorità non esitano a intervenire rapidamente. La Polizia di Avellino ha eseguito una misura cautelare, sospendendo l’affidamento in prova e accompagnando in carcere un 38enne con precedenti. Questo esempio dimostra come la legge protegga la società e garantisca che chi sbaglia paghi il giusto. La sicurezza è una priorità, e nessuna infrazione può rimanere impunita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione al decreto del Magistrato di Sorveglianza di Avellino di sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e contestuale ordine di accompagnamento in Istituto di pena nei confronti di un 38enne avellinese, gravato da precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, già destinatario della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. In particolare, il predetto, attualmente sottoposto alla misura provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poneva in essere comportamenti illeciti tali da determinare la revoca della misura e il contestuale accompagnamento in Istituto di pena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comportamenti illeciti durante l’affidamento: scatta la misura cautelare

