Como vicino l'accordo con Baturina della Dinamo Zagabria | chiesti 30 milioni

Come vicino all’accordo con Baturina per la Dinamo Zagabria, chiedendo 30 milioni. Il Como punta sempre più in alto. Dopo aver trattenuto Cesc Fabregas, che ha sposato in toto il progetto dei lariani, la società lombarda sta rafforzando la sua posizione sul mercato, sognando grandi traguardi e una stagione ricca di successi.

