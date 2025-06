Como stupratore espulso dopo 9 anni di carcere | aveva sposato un’italiana ora rimpatrio immediato

Dopo nove anni di detenzione, un uomo condannato per stupro è stato espulso e rimpatriato, mettendo in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine di Como nel garantire sicurezza e legalità. La Polizia ha inoltre eseguito l’espulsione di altri cinque cittadini stranieri coinvolti in reati e irregolarità, rafforzando i controlli sul territorio. Un segnale chiaro di determinazione nella tutela della comunità e della legge.

La Polizia di Como ha espulso 5 cittadini stranieri per reati e irregolarità, intensificando i controlli sul territorio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Como, stupratore espulso dopo 9 anni di carcere: aveva sposato un’italiana, ora rimpatrio immediato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Como Espulso Stupratore Anni

Inzaghi, oltre al danno la beffa! Espulso in Inter Lazio: salta l’ultima di campionato col Como! - Inzaghi, oltre al danno della sconfitta, si è visto anche escluso dall'ultima partita di campionato contro il Como, a causa di un'espulsione durante Inter-Lazio.

Como, stupratore espulso dopo 9 anni di carcere: aveva sposato un’italiana, ora rimpatrio immediato - La Polizia di Como ha espulso 5 cittadini stranieri per reati e irregolarità, intensificando i controlli sul territorio. virgilio.it scrive

Era stato espulso per cinque anni, ma la polizia lo ha trovato a Como - Como, 27 gennaio 2025 – Era stato espulso nel 2022, non sarebbe potuto rientrare in Italia per cinque anni, ma gli agenti di polizia lo hanno trovato a Como, mentre passeggiava vicino al ... Scrive ilgiorno.it

Quindicenne stuprata a Jesolo: fermato 25enne senegalese a Mestre