Como ecco il regalo dal mercato per Fabregas dopo il no all’Inter | si tratta di Baturina

Il mercato si anima con un'operazione a sorpresa per Cesc Fabregas: il nuovo rinforzo del Como potrebbe essere Marko Baturina, talento emergente che promette di impreziosire il centrocampo lariano. Con la sua abilità e visione di gioco, Baturina potrebbe diventare l'alleato ideale per valorizzare l’esperienza del capitano Fabregas. Un acquisto strategico che, se confermato, potrebbe cambiare le carte in tavola per gli obiettivi stagionali del Como.

Como, il nuovo rinforzo per Cesc Fabregas è Marko Baturina: ecco il calciatore che piace ai lariani per il centrocampo Marko Baturina è vicino a un trasferimento che potrebbe vederlo rinforzare la trequarti del Como, guidata dall’esperienza di Cesc Fabregas. Il giocatore si inserirebbe in un reparto già di ottimo livello, dove spicca Nico Paz, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, ecco il regalo dal mercato per Fabregas dopo il no all’Inter: si tratta di Baturina

