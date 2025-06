Como ancora coi piedi a mollo | lungolago chiuso e caos

Dopo 17 anni di attese e un investimento che supera i 35 milioni di euro, il lungolago di Como si ritrova ancora con i piedi a mollo, tra cantiere infinito e caos. La recente pioggia, abbondante in Valtellina e Alto Lago, ha fatto innalzare il livello del Lario oltre la soglia di esondazione, lasciando cittadini e visitatori a chiedersi: quando finirĂ questa lunga attesa? Una situazione che richiede urgentemente soluzioni concrete per restituire alla cittĂ la sua bellezza e funzionalitĂ .

Como, 7 giugno 2025 –  Dopo 17 anni di cantiere e oltre 35 milioni spesi – ma piĂą d’uno dice “buttati” – a Como si sono ritrovati a ncora una volta con i piedi a mollo. La pioggia caduta in questi giorni, soprattutto i n Valtellina e nell’Alto Lago, ha fatto c rescere il livello del Lario oltre i 130 centimetri in piazza Cavour, dieci oltre la soglia di esondazione. Como, paratie cantiere infinito: 17 anni fa iniziavano i lavori sul lungolago In realtĂ proprio grazie ai lavori la nuova maxi passeggiata, larga come una piazza d’armi, è molto piĂą alta e all’asciutto, ma l’acqua ha finito lo stesso per invadere strada e parte della piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como ancora coi piedi a mollo: lungolago chiuso e caos

