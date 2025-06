Come un sostituto di Joan Garcia

Se stai seguendo le ultime novità del mercato calcistico, non puoi perderti questa intrigante indiscrezione: Joan García potrebbe presto lasciare il Barcellona per approdare in una nuova avventura. La sua possibile sostituzione apre un capitolo emozionante per gli appassionati di Liga, con club che si preparano a rinforzarsi e a scrivere nuovi capitoli di successo. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il futuro di questo giovane talento.

2025-06-07 20:35:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: L’obiettivo è uno dei temi in fiamme di Espanyo l. Sebbene nell’entità di Perica non ci siano ancora notizie di nessuna delle parti coinvolte, tutto indica che nei prossimi giorni, Joan García cambierà il blu e il bianco per la barca. Ecco perché dalla direzione sportiva di Perica lavorano già per realizzare la forza lavoro e in possibili pezzi di ricambio. In Espanyol si crede molto e si fida pienamente a Fortuño Il giovane portiere si è allenato nella cava di cui vi sono rapporti sensazionali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

