Come si gioca a Badugi? Ecco la guida completa

Se sei appassionato di giochi di carte e desideri scoprire un mondo affascinante e strategico, non puoi perdere la guida completa a Badugi. Originario della Corea del Sud, questo gioco unico combina abilitĂ e fortuna, premiando chi sa leggere le proprie carte e i semi. Pronto a immergerti in una sfida avvincente? Ecco tutto quello che devi sapere per diventare un vero esperto di Badugi, il gioco che sta conquistando gli amanti delle varianti di poker.

Per chi volesse esplorare il magico mondo delle varianti, ecco la guida completa di un gioco che si sarebbe sviluppato in Corea del Sud, salvo poi approdare tra nuovo e vecchio continente. Parliamo del Badugi dove conta avere un punto basso ma dove sono anche determinanti i semi delle carte.

