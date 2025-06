Come quando e cosa si vota al referendum 2025

Se ti chiedi come, quando e perché votare al referendum del 2025, questa guida semplice è ciò che fa per te. Il 8 e 9 giugno, cittadini italiani sono chiamati a esprimersi su importanti quesiti riguardanti lavoro e cittadinanza. Scopri le schede, i motivi del Sì e del No, e il funzionamento del quorum, per essere preparato a esercitare il tuo diritto di voto in modo consapevole e informato.

Referendum 2025, per cosa si vota - Il 16 maggio 2025, Roma annuncia che domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per cinque referendum.

? REFERENDUM 8-9 GIUGNO: COSA SI VOTA? Si vota su 5 referendum abrogativi: 4 sul lavoro, 1 sulla cittadinanza. ? Quando: 8 (7-23) e 9 giugno (7-15). Quorum: 50% + 1 degli aventi diritto Ogni quesito è votato separatamente. Ecco di cosa si tr Partecipa alla discussione

