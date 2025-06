Come proteggere i neonati dal virus respiratorio sinciziale le raccomandazioni dell’Oms | vaccino per le mamme anticorpi per i piccoli

Ogni anno, il virus respiratorio sinciziale (RSV) mette a rischio la vita di milioni di neonati in tutto il mondo, causando ricoveri e decessi. La recente pubblicazione dell’OMS fornisce importanti raccomandazioni per proteggere i più piccoli: dal vaccino per le mamme agli anticorpi passivi per i neonati. Con queste misure, possiamo contribuire a ridurre l’impatto di questa minaccia e salvare molte vite. Scopriamo insieme come mettere in atto queste strategie di tutela.

Ogni anno, il virus respiratorio sinciziale (rsv) causa circa 10mila decessi e oltre 3,6 milioni di ricoveri ospedalieri in bambini di età inferiore ai cinque anni in tutto il mondo. Poche ore fa l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato il suo primo documento che ha l'obiettivo di fornire linee guida per proteggere i neonati. Il virus, infatti, rappresenta la principale causa di infezioni acute delle vie respiratorie nei bimbi a livello globale.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato oggi il primo position paper ufficiale sugli strumenti di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (Rrv), principale causa al mondo di infezioni respiratorie acute gravi nei bambini Partecipa alla discussione

