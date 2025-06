Come giocherà l’ Inter di Chivu?

L’Inter di Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, un matrimonio che già promette grandi emozioni. La sua sfida sarà quella di trasformare il talento in successo, portando una mentalità fresca e determinata. Pochi giorni ci separano dall’esordio ufficiale, ma le premesse sono entusiasmanti: il romeno ha tutte le carte in regola per lasciare il segno. Come giocherà l’Inter di Chivu? Scopriamolo insieme.

Un matrimonio a cui manca solo la consacrazione divina ma che è già promesso. Le strade di Inter e Chivu si incontreranno ufficialmente tra poche ore; pochi giorni per restare larghi. L' allenatore rumeno non ha molta esperienza in Serie A da tecnico, anzi a dire il vero non ne

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Giocherà Primato

