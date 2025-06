Come giocherà Chivu all’Inter | la rivelazione che fa chiarezza

Dopo una carriera da difensore di successo e un’improvvisa discesa nel mondo del calcio, Cristian Chivu si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo come guida tecnica dell’Inter, una squadra tra le più prestigiose d’Europa. La sua sorprendente ascesa da disoccupato a allenatore di una finalista di Champions in soli sei mesi ha sorpreso tutti. Ma come plasmerà il suo stile di gioco? La risposta rivela una strategia innovativa e fedele alla tradizione nerazzurra.

Da disoccupato a guida tecnica di una finalista di Champions, in sei mesi. L'Inter affida tutto a Chivu, puntando su fedeltà e trasformazione. Ma come giocherà l'ex difensore nerazzurro? Dopo che l'ha ufficializzato tra le righe anche Beppe Marotta, ora non ci sono più dubbi: sarà Cristian Chivu il prossimo allenatore dell'Inter. Un'impennata incredibile nella carriera di questo giovane allenatore. Sei mesi fa era disoccupato, poi ha accettato la sfida del Parma, e adesso si ritrova sulla panchina di una finalista di Champions League.

Come giocherà l’Inter con Chivu: modulo e tattiche - che intende valorizzare, adattando il centrocampo e gli attaccanti alle sfide specifiche. La sua filosofia si basa su un equilibrio tra solidità difensiva e propensione all’offensiva, con una squadra che vuole essere compatta ma anche capace di improvvisare e sorprendere.

