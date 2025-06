Come funziona la testa di un Incel lo psicologo Crepaldi | “Ci sono dei segnali che si possono capire”

La mente di un incel è spesso avvolta da emozioni complesse e pensieri oscuri, ma dietro questa corazza si celano giovani soli e in cerca di affetto. Lo psicologo Marco Crepaldi, con anni di esperienza, svela i segnali e i meccanismi che alimentano questa realtà spesso fraintesa. Scoprire come funziona la loro testa può aiutare a rompere il silenzio e avvicinarsi a una comprensione più umana e meno stigmatizzante. Continua a leggere per scoprire di più.

Dietro forum tossici e fantasie violente ci sono giovani soli, convinti di essere condannati a non essere mai amati. Lo psicologo Marco Crepaldi racconta cosa ha scoperto ascoltando per anni chi si definisce “celibe involontario”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

