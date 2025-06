Come fate a dire che l’AI è una minaccia? Per ora è un maggiordomo

L’intelligenza artificiale, spesso vista come una minaccia, può invece essere un prezioso alleato, come un maggiordomo sempre pronto ad assisterti. E se il progresso tecnologico si fermasse qui, molti di noi sarebbero già felici: perché il meglio potrebbe essere già stato raggiunto. La domanda è: siamo davvero pronti a valorizzare ciò che abbiamo? Scopri di più e abbonati per approfondire questa interessante riflessione.

Io non potrei stare meglio. Il perfezionamento delle tecnologie può anche fermarsi qui: se pure la tecnologia non progredisse oltre, sono felice così, è già il plateau della cuccagna, non serve qua. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Come fate a dire che l’AI è una minaccia? Per ora è un maggiordomo

In questa notizia si parla di: Fate Dire Minaccia Maggiordomo

“Ragazze fate check-up, ribaltatevi come dei calzini e fate dei controlli. La rabbia mi ha spinto a dire al tumore ‘non puoi vincere tu'”: l’invito di Emma - Nel cuore dell'evento “IEO con le donne” all’iconico Teatro Manzoni di Milano, Emma, fresca dei festeggiamenti per il suo 41esimo compleanno, ha condiviso la sua storia di resilienza contro il tumore.

HABIBI CHALLENGE