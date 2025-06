Colpo vagante ferì un 14enne | c' è il processo in Appello

Il drammatico episodio di dicembre 2017 torna sotto i riflettori con il processo in appello a V. R., accusato di un colpo vagante che provocò ferite gravi a Luigi P., allora 14enne. La vicenda ha suscitato emozioni e richiesto giustizia, evidenziando le complesse dinamiche di sicurezza e responsabilità. Ora, tra nuove testimonianze e approfondimenti, si attende una svolta decisiva nel percorso giudiziario, per fare luce sulle cause e sulle responsabilità di quell’incidente che segnò profondamente una comunità.

È approdato in Corte d’appello il processo a carico di V. R., accusato di aver causato il ferimento del 14enne Luigi P. il 24 dicembre 2017. Quel giorno, il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici in una strada centrale del paese quando fu colpito da un proiettile vagante. Secondo la. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Colpo vagante ferì un 14enne: c'è il processo in Appello

