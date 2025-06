Colpo Napoli doppio annuncio ufficiale | Conte gongola

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una stagione da brivido, con un doppio annuncio ufficiale che entusiasma i tifosi. Dopo aver conquistato lo scudetto con una vittoria memorabile al Maradona, il club ha annunciato rinforzi strategici per affrontare quattro competizioni, tra cui la prestigiosa Champions League. La sfida è grande, ma il Napoli si presenta più carico che mai: la corsa ai trofei è appena iniziata.

Per il calciomercato del Napoli di Conte, di fatto, c'è stato un doppio annuncio ufficiale. Dopo aver vinto lo scudetto due settimana fa con il successo al Maradona contro il Cagliari, di fatto, il Napoli ha tutta l'intenzione di allestire una squadra che sia in grado di affrontare la bellezza di quattro competizioni. La squadra di Antonio Conte, infatti, dovrà difendere il campionato vinto ed in più dovrà disputare ben tre coppe: Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, dunque, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte per farlo restare alla guida del Napoli, ovvero quella di compiere ricchi investimenti.