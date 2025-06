Colpo Napoli doppio annuncio ufficiale | Conge gongola

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi con un doppio annuncio ufficiale, segnando un'estate di grandi ambizioni. Dopo aver conquistato lo scudetto al Maradona contro il Cagliari, i partenopei puntano a rafforzarsi per affrontare con determinazione quattro competizioni diverse. La sfida è lanciata: il Napoli vuole confermarsi protagonista nel campionato e nelle coppe. Il futuro è tutto da scrivere—restate con noi per scoprire le novità !

Per il calciomercato del Napoli di Conte, di fatto, c’è stato un doppio annuncio ufficiale. Dopo aver vinto lo scudetto due settimana fa con il successo al Maradona contro il Cagliari, di fatto, il Napoli ha tutta l’intenzione di allestire una squadra che sia in grado di affrontare la bellezza di quattro competizioni. La squadra di Antonio Conte, infatti, dovrà difendere il campionato vinto ed in più dovrà disputare ben tre coppe: Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. (LaPresse) tvplay.it Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, dunque, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte per farlo restare alla guida del Napoli, ovvero quella di compiere ricchi investimenti. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpo Napoli, doppio annuncio ufficiale: Conge gongola

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Napoli Doppio Annuncio Ufficiale

Doppio colpo Napoli! Parti vicine, azzurri in chiusura sui due fronti - Il Napoli si prepara a un doppio colpo sul mercato, puntando a rinforzare la mediana per affrontare al meglio la prossima stagione.

Napoli sogna in grande: doppio annuncio UFFICIALE, Inter e Juventus avvisate - Alla cena tra De Laurentiis e Antonio Conte arriva l'annuncio tanto atteso dai tifosi del Napoli, poi il mister lancia la sfida a Juve e Inter ... Segnala calciomercato.it

Giornata di firme in casa Juventus: doppio annuncio ufficiale - In attesa della partita di sabato pomeriggio contro il Genoa, fondamentale dopo il pareggio contro il Napoli ... di firme in casa Juventus: doppio annuncio ufficiale proviene da Minuti Di Recupero. Si legge su msn.com

DIRETTA Napoli: Conte-day, è UFFICIALE! L’annuncio del club - Nelle prossime ore attesa la firma prima dell’annuncio ufficiale. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.it. Luciano Spalletti ha commentato l’arrivo di Conte al Napoli nella conferenza ... Da calciomercato.it

Spalletti: intervista post partita di Napoli-Anaune ? DOPPIO ANNUNCIO!