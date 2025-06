Colpaccio di Sfera Ebbasta che sposa il patto fiscale di Salvini e Meloni Grazie al concordato preventivo ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse

Il colpo di scena nel mondo dello spettacolo arriva da Sfera Ebbasta, che ha scelto di aderire al patto fiscale di Meloni e Salvini, beneficiando di un risparmio superiore ai 100 mila euro in tasse grazie al concordato preventivo. Una decisione strategica che non solo tutela il suo business, ma rafforza il legame tra musica e politica. Questa mossa evidenzia come le scelte fiscali possano influenzare anche i protagonisti della scena musicale italiana.

Il rapper Sfera Ebbasta ha sposato il patto fiscale di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e ha fatto un affarone con cui ha risparmiato centinaia di migliaia di euro di tasse. La scelta emerge dal bilancio 2024 della Cupido srl che gestisce il business musicale di Gionata Boschetti (il nome all’anagrafe di Sfera Ebbasta), che spiega come il cantante abbia deciso di aderire al concordato preventivo proposto dal governo di centrodestra, che tanto aveva fatto urlare le opposizioni, M5s e Pd in testa, per il presunto favore che si sarebbe fatto agli evasori. Patto vantaggioso con il fisco, e flat tax fra il 10 e il 15% sui guadagni eccedenti. 🔗 Leggi su Open.online

Sfera Ebbasta Patto Fiscale

